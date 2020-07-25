The York football program will be holding both youth flag and tackle football this summer.

Forms can be picked up at the York High School office or the community center.

Pad checkout and the parent meeting for tackle football will be at 6 p.m. on Aug. 2 at the York High School track. Tackle football is for kids in grades 4-6.

Flag football begins at 9 a.m. on Aug. 15 at the York High School track and is for all boys and girls in grades 1-6. More information can be found on the forms.

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