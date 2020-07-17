Class AA

Collins Aerospace 1393

Class A

5-0 Plus 1 1384

WY-AD 1335

Class B

“B” Team 1300

Stock the Fridge 1176

Class C

Slackers 1293

D&B Nienhueser Farms 1204

2-Man Friesen Farms 559

High Guns

Landon Meier 47

Chip Workman 45

Jeremy Hoffman 45

Dane Nienhueser 45

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