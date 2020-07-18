2020 medallion

To celebrate York County's 150th anniversary, Pirate Jim has teamed up with the York County Visitors Bureau and hidden 7 more medallions.

They have been placed in communities throughout the county and each one is worth $150.

Find clues for each town in the Saturday print edition of the YNT.

As each treasure is found, this article will be updated below:

  • McCool Junction - Not found
  • Henderson - Not found
  • Bradshaw - Not found
  • Benedict - Not found
  • Gresham - Not found
  • Thayer - Not found
  • Waco - Not found

Happy hunting and good luck!

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